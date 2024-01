Helena Deeds brała udział w popularnym programie “Żony Hollywood” oraz gdzie pokazywała swoje bajkowe życie w Miami u boku Rodrigo Iglesiasa. Od jakiegoś czasu Helena co jakiś czas pojawia się w Polsce na różnego rodzaju wydarzeniach, a ostatnio udzieliła wywiadu dla Party.pl. Deeds opowiedziała o swoich planach zawodowych i zabrała też głos w sprawie Caroline Derpienski. Miały okazję się poznać?

Helena Deeds w rozmowie z Party.pl zdradziła, co sądzi o zawrotnej karierze Caroline Derpienski. Jedna z najsłynniejszych "Żon Hollywood" zdradziła, czy miała okazję poznać celebrytkę, która mieszka w Miami i mówi wprost:

Ona tak długo nie mieszka. Ma dwadzieścia parę lat, a wyjechała, mając 16 z tego co słyszałam. Ona tam parę lat mieszka i śmieszne to jest wszystko, że dziewczyny mieszkają 5 czy 10 czy 15 lat i cały czas wrzucają amerykańskie słowa. (..) Nie miałam okazji jej poznać. Jednak dopięła celu, bo wszyscy ją zapraszają, nawet tacy, co uważają, że są dystyngowani

powiedziała wprost Helena Deeds