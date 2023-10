Ewa Sama uznawana jest za jedną z najbardziej lubianych bohaterek programu "Żony Miami". Pewna siebie, kochająca zdrowy tryb życia pani domu, niemal w każdym odcinku show podkreślała, że to rodzina jest dla niej najważniejsza, a dobra materialne to jedynie miły dodatek. Jak zatem dostała się do programu, w którym to właśnie zamiłowanie do luksusu kipi niemal w każdym kadrze show?

"Żony Miami": Ewa Sama o swoim udziale w show. Nie pasuje do pozostałych bohaterek programu?!

Bohaterki "Żon Miami" zaledwie w ciągu kilku tygodni wyrosły na jedne z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd grupy TVN. Kochające przepych bizneswoman robią karierę za oceanem, opływając w luksusach, czym chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. I choć większość z nich korzysta z profesjonalnej pomocy domowej i niań dla swoich dzieci, Ewa Sama mówi wprost, że jest mamą na pełen etat, która nigdy nie myślała, że stanie się gwiazdą telewizji.

- Nie wiem, czy odstaję, bo może moje życie jest troszeczkę inne niż innych bohaterek. Ja mam trójkę dzieci, które do tej pory są w domu, nie mam rodziny w Stanach, więc naprawdę zajmuję się domem, dziećmi, kocham gotować - podkreśla w rozmowie z naszą reporterką Ewa Sama z "Żon Miami".

Co więcej, Ewa Sama podkreśla, że na początku dość sceptycznie podchodziła do pomysłu występu w kontrowersyjnym show z udziałem uwielbiających ekscentryczne kreacje celebrytek.

- Ja troszeczkę się obawiałam, bo nie lubię takich dramatycznych sytuacji między kobietami - wyznała w rozmowie z Party.pl.

Co przekonało ją do występu w show i jaki ma stosunek do pozostałych uczestniczek "Żon Miami"? Odpowiedzi na to i więcej pytań znajdziecie w naszym wideo.

