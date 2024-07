1 z 16

Już 14 lutego o 21.30 TVN wyemituje drugą edycję programu "Agent-Gwiazdy". Program poprowadzi Kinga Rusin, która pod koniec listopada wraz z całą ekipą show i jego nowymi uczestnikami wybrała się do Argentyny, gdzie realizowane były zdjęcia do programu. Listę gwiazd nowej edycji show poznaliśmy dopiero we wtorek, podczas konferencji ramówkowej stacji, na której pokazano pierwsze fragmenty programu. Kto weźmie udział w nowej edycji?

Lista uczestników drugiej edycji programu "Agent-Gwiazdy". Kto jest Agentem?

W drugiej edycji show udział wzięli: Agnieszka Rylik, Alan Andersz, Daria Ładocha, Edyta Zając-Rzeźniczak, Jarosław Kret, Joanna Jędrzejczyk, Jula Fabiszewska, Marek Włodarczyk, Mateusz Maga, Michał Będzmirowski, Odeta Moro, Olga Frycz, Michał Kędzierski, Tomasz Niecik. Kinga Rusin w rozmowie z nami przyznała, że w tej edycji była jeszcze bardziej zacięta walka o finał, a na planie show spotkały się bardzo silne osobowości, dlatego warto oglądać nową odsłonę show. Kto z tej ekipy okaże się Agentem? Czy znów będzie to mężczyzna? Kto znajdzie się w finale? Tego dowiemy się już wiosną, a teraz zachęcamy Was do obejrzenia galerii uczestników "Agent-Gwiazdy" prosto z Argentyny.

