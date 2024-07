Druga edycja programu "Agent Gwiazdy" zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwsza. Dlaczego? Jak zdradza Kinga Rusin, wszyscy uczestnicy już od samego początku zaczęli ostro rywalizować i grać!

Reklama

Każdy już coś grał, tu nie było rozpędu jak w pierwszej edycji. [...] Tu od samego początku była walka o życie, na początku taka standardowa, a potem taka wyrafinowana. Było ostro na planie, nie było jedzenia sobie z dziubków. Dla niektórych ludzi gra była ważniejsza niż wszystko inne. Każde złamanie reguł albo granie dla siebie było wyłapywane i niszczone w sposób bezwzględny - mówi nam Kinga Rusin.

Czy to oznacza, że naprawdę szykuje się ostra gra? Jeśli tak, to my już nie możemy się doczekać.

Zobacz także: Kinga Rusin poprowadzi nowy program w TVN? Wiemy jaki!

Zobacz także

Reklama

Będzie ostro tak jak mówi Rusin?