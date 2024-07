Jako pierwszy z drugiej edycji programu "Agent Gwiazdy" odpadł Michał Będźmirowski, znany w sieci jako bloger Modny Tata! Uczestnik najgorzej odpowiedział na pytania w teście wiedzy o Agencie i po dwóch dniach pobytu w Argentynie, pożegnał się z show. Choć był w show tylko jeden odcinek, Modny Tata zdobył sympatię widzów show oraz innych uczestników. Był sympatyczny, spokojny i... mało konfliktowy. Umiał zachować dystans, czym zaskarbił sobie zaufanie innych gwiazd. Chcielibyście dowiedzieć się o nim więcej? Kim jest Michał? Co o nim wiemy? Jak wygląda jego rodzina? Poznajcie szczegóły o najseksowniejszym uczestniku nowego sezonu "Agenta" w TVN (od 14 lutego w TVN)!

Michał Będźmirowski ma 32 lata i jest autorem lifestylowego i parentingowego bloga „Modny Tata”. Zawodowo jest wykładowcą akademickim, doktorem nauk społecznych, prywatnie – szczęśliwym mężem Pauliny i ojcem niespełna 3-letniego Bruna - w galerii zobaczycie ich wspólne zdjęcia! Na blogu „Modny Tata” dzieli z czytelnikami swoje liczne pasje. Co chce pokazać na swoim blogu?

Tata w XXI w. to nie tylko mężczyzna pracujący, to również osoba rozwijająca wachlarz swoich zainteresowań i taką osobą jestem. Na co dzień jestem wykładowcą, posiadam stopień doktora, jednakże praca po drugiej stronie biurka, to nie jest całe moje życie. Moda, sport, kultura, kuchnia, to moje zainteresowania, które ewoluowały powoli przez całe życie, by właśnie teraz nabrać odpowiednich kształtów i kolorów, by móc się nimi podzielić z Wami. - pisze na blogu.