Daria Ładocha to zwyciężczyni drugiej edycji programu "Agent-Gwiazdy". Kim jest? To blogerka kulinarna, ale przede wszystkim mama dwóch córek. Nie wiele wiemy o tym, czy ma partnera. Do tego trenerka kulinarna z zakresu kuchni tajskiej, ekspertka z dziedziny żywienia dzieci i zdrowej kuchni dla dorosłych. Prowadzi popularne blogi o gotowaniu mamalyga.pl i onemorethai.pl. Daria Ładocha żyje według zasady, że „jesteś tym co jesz”! W DDTVN od 2014 roku w każdy czwartek ma swój kącik o zdrowej kuchni. W Kuchni + prowadzi program kulinarny „Ugotuj mi mamo”. Jest współtwórczynią agencji reklamowej 4DB. Zastąpiła Dorotę Wellman w reklamach popularniej sieci marketów.

Daria Ładocha pisze książki. Jakie?

Daria Ładocha jest też autorką trzech książek kulinarnych. Pierwsza to „W mojej tajskiej kuchni”, gdzie zebrała ulubione przepisy z podróży do Tajlandii. Druga to „Gotuj zdrowo dla dzieci”, w której opisała ulubione przepisy dla całej rodziny. A ostatnia to "Kuchnia dla zajętych kobiet i mężczyzn" wydana z wydawnictwem Edipresse. Czyli jak przygotować coś dobrego i zdrowego w 15 minut.

Dlaczego akurat Daria Ładocha została uczestniczką programu "Agent-Gwiazdy"? Bo jak sama mówi o sobie jest urodzoną globtroterką. Ładocha dużo podróżuje, aby szukać inspiracji kulinarnych. Jest kreatywna, pomysłowa i bardzo wytrwała, co przydało jej się w show. Ma świetną kondycję - a to wszystko dzięki regularnym ćwiczeniom. Jak widać na zdjęciu poniżej, na treningach daje z siebie wszystko!

Daria Ładocha jest zwyciężczynią drugiej edycji programu "Agent". Wygrała 71 200 złotych.

