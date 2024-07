1 z 14

Joanna Jędrzejczak to uczestniczka 2. edycji programu „Agent-Gwiazdy”. Joanna to wielokrotna Mistrzyni Świata, Mistrzyni Europy i Mistrzyni Polski muay thai w wadze słomkowej. Od 2012 r. z powodzeniem startuje w MMA. Obecnie więcej mieszka w Stanach Zjednoczonych, dokładnie na Florydzie - tam trenuje i przygotowuje się do największych i prestiżowych walk. W tym roku w sierpniu będzie obchodzić swoje 30 urodziny.

Kim jest Joanna Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk sztuki walki trenuje od 16. roku życia i od razu zaczęła odnosić sukcesy. Jak sama mówi, to, co teraz osiągnęła, to wynik ciężkiej pracy przez lata. Jako nastolatka wstawała o 4-5 rano, by pojechać po towar na giełdę do sklepu jej rodziców, potem szła na trening, znowu pracowała i znowu trening. W domu była po 23. Sama zarabiała na wyjazdy, zawody i sale treningowe. Teraz, po wielkich sukcesach, może wybierać wśród sponsorów i kontraktów reklamowych. Do niedawna Joanna mówiła, że chce zakończyć swoją karierę w 2017 roku w wieku 30 lat.

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, mam swoje plany na życie prywatne. Chciałam już skończyć w 2017 roku i założyć rodzinę, ale po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych zmiana trenerów i sparingpartnerów spowodowała, że chce więcej. Chcę obronić swój tytuł mistrzowski w wadze słomkowej co najmniej dwa razy w tym roku.

Joanna Jędrzejczyk - kim jest jej chłopak?

Teraz Joanna Jędrzejczyk mówi, że karierę skończy najwcześniej za dwa lata. I wtedy odda się życiu rodzinnemu. Jej chłopakiem jest Przemysław Buta, który też jest sportowcem i studiuje wychowanie fizyczne. Był piłkarzem Huragana Morąg.

Co Joasia mówi o swoim związku z Przemkiem?

Oboje lubimy czystość, dobre jedzenie i żyjemy jak każda para. Przemek czasem dłużej przygotowuje się do wyjścia niż ja. Kiedy wyżyje się na sali treningowej w domu jestem spokojna.

Joanna Jędrzejczyk mimo że od 6 do 8 miesięcy spędza teraz w USA, często wraca do rodzinnego Olsztyna, gdzie ma mieszkanie i gdzie mieszka jej rodzina. Joanna jest bardzo związana ze swoimi siostrami Kasią i Ewą. Jej kuzyn Karol Jędrzejczyk zajmuje się jej sprawami zawodowymi. Otwarcie deklaruje, że jest wierząca i obowiązkowo w niedziele zawsze jest na mszy w kościele.

Niebawem Joannę Jędrzejczyk będziemy oglądać w programie „Agent-Gwiazdy”, nagrywanym w Argentynie. Emisja od 14 lutego (wtorek) w TVN o godzinie 21.30.

