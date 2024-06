To był niezapomniany weekend dla Nicoli z "Rolnik szuka żony", która świętowała swoje 23. urodziny. Uczestniczka show tuż po świętowaniu zwróciła się do swoich fanów z ważnym wyznaniem. 23-latka nie chciała ukrywać swojego szczęścia.

Nie wszystkim uczestnikom "Rolnik szuka żony" udaje się znaleźć miłość w programie, ale dzięki niemu wielu z nich zdobywa popularność. Nicola ostatecznie nie skradła serca Darka, ale zdobyła sympatię widzów. Uczestniczka show pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Ostatnio Nicola z "Rolnika" świętowała swoje urodziny w zachodnim stylu, czym chętnie się pochwaliła. Uroczystość została zorganizowana na świeżym powietrzu i obowiązywał nawet dress code. Jubilatka i przybyli goście mieli kowbojskie stylizacje i trzeba przyznać, że wszyscy wyglądali genialnie!

Po urodzinowym weekendzie Nicola z "Rolnik szuka żony" postanowiła zwrócić do swoich fanów i podziękować im, że tak wielu z nich postanowiło złożyć jej życzenia. Uczestniczka show przyznaje, że jest tym mocno poruszona.

Kochani moi wracam do Was z relacją mówioną. Dawno mnie tutaj nie było, ale mówię odezwę się. Były moje urodziny, było mega super, jeszcze powstawiam parę fotek, po nagrywam filmiki, stories mówione, ale w tym momencie chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za wszystkie życzenia. (...) Kochaaaam

— powiedziała Nicola.