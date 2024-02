Mimo że od zakończenia emisji 10. edycji "Rolnik szuka żony" minęły już dwa miesiące, bohaterowie i bohaterki programu cieszą się sporą popularnością w sieci - tym bardziej, że na bieżąco relacjonują fanom swoją codzienność po nagraniach do hitu TVP. Ostatnio Blanka zaskoczyła metamorfozą, a teraz inna kandydatka Artura, Sara, zwróciła się do swoich obserwatorów z pewną prośbą... Czy dzięki nim uniknęła rozczarowania?

Reklama

Sara z "Rolnika" poprosiła fanów o pomoc. Nie zawiodła się?

Produkcja "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu rozpoczęła zbieranie zgłoszeń do kolejnej, 11. już odsłony show - nie oznacza to jednak, że widzowie na dobre zapomnieli o bohaterach i bohaterkach poprzednich edycji programu. Emocje związane z "Rolnik szuka żony 10" jeszcze nie opadły - niedawno fakt, że Waldemar z "Rolnika" bawił się na imprezie bez ukochanej rozgrzał komentujących niemal do czerwoności.

Aktywna w sieci jest też Sara z "Rolnik szuka żony 10". Była partnerka Artura niedawno opowiadała o szczęściu, jakie dają jej codzienne przyjemności, a teraz postanowiła zwrócić się do swoich fanów z prośbą o pomoc. Chodzi o ... wybór nowej stylizacji paznokci. Czy internauci okazali się w tym wypadku pomocni?

Kochani! Jutro wybieram się do moich dziewczyn (...) pomóżcie, proszę - napisała Sara z ''Rolnika'' na InstaStories.

Wygląda na to, że uczestniczka "Rolnik szuka żony" postanowiła w codziennym pośpiechu znaleźć chwilę dla siebie i wybrać się na przedwiosenny manicure. Do wyboru miała dwie stylizacje: klasyczny french lub modny ostatnio "mleczny" odcień.

Instagram @sjaqb

Zobacz także: Dorota z "Rolnik szuka żony" reaguje na wyjście Waldemara na imprezę

Zobacz także

Na efekty decyzji Sary z "Rolnika" fani nie musieli długo czekać. Wygląda na to, że podpowiedzi internautów pomogły byłej ukochanej Artura na tyle, że postanowiła pochwalić się efektami na Instagramie. Była partnerka rolnika pokusiła się tym razem o delikatną, mleczną stylizację paznokci i ogłosiła to na InstaStories!

Dzień dobry kochani! Właśnie wróciłam z paznokci u moich dziewczyn. Zdecydowałam się tym razem na mleczne - poinformowała Sara znana z hitu telewizyjnej Jedynki.

Jednocześnie Sara przyznała, że nowy odcień na paznokciach to w jej przypadku prawdziwy strzał w dziesiątkę i wprost nie może oderwać wzroku od tej stylizacji:

Nie mogę się napatrzeć - dodała Sara z ''Rolnik szuka żony''.

Instagram @sjaqb

Przypomnijmy, że Sara z "Rolnika" nie jest jedyną uczestniczką show TVP, która zdecydowała się na zmiany z początkiem nowego roku. Niedawno Blanka z "Rolnik szuka żony" podzieliła się efektami sporej przemiany, a z kolei Anna pokazała się w wersji bez makijażu.

A Wy? Podzielacie zachwyt byłej partnerki Artura nad nowym manicure? Mamy nadzieję, że to zwiastun kolejnych, pozytywnych zmian!

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" bez makijażu. Pokazała, jak wygląda na co dzień