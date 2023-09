Wielkie emocje w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Za nami czwarty odcinek wielkiego hitu Polsatu z udziałem gwiazd. Tym razem najlepszy na scenie okazał się Danzel i to właśnie on wygrał najnowszą odsłonę muzycznego show. A jak poradzili sobie pozostali uczestnicy? Czy Karolina Pisarek znów usłyszała gorzkie słowa od jurorów? Sprawdźcie, co działo się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Kto zachwycił w 4. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? W czwartym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Viki Gabor. Młoda artystka wcieliła się w Michaela Jacksona i zaśpiewała jego wielki hit "Black od White". Katarzyna Skrzynecka była zachwycona występem Viki Gabor. Viki! Cudowna energia! Było fantastycznie, energetycznie, rytmicznie odtworzona choreografia – co nie jest łatwe, by jednocześnie trzymać barwę głosu Michaela Jacksona, która przez większą część piosenki udała ci się idealnie! Ja jestem absolutnie zaczarowana! Rewelacyjny Michael Jackson- oceniła jurorka. Nieco mniej zachwycona była jednak Małgorzata Walewska. Ja uważam, że ta rola przyszła do ciebie za wcześnie. Dlatego, że zabrakło ci tej bezczelności, tego osadzenia, pewności siebie, i we wzroku, i w sposobie ruchu. Twój ruch był zewnętrzny, a chodziło o to, że ten ruch miał wyjść ze środka, a to jest coś, czego nauczysz się w tym programie- skomentowała Małgorzata Walewska. Zobacz także: Anna Jurksztowicz zmienia swoje życie! Rozwód z mężem i udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to początek Ania Rusowicz, która zwyciężyła w poprzednim odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaśpiewała piosenkę disco-polo. Artystka wcieliła się w Marka Gwiazdowskiego z zespołu MIG. Aniu, dla mnie...