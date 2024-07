Joanna z "Rolnik szuka żony" w miniony weekend postanowiła przekazać swoim fanom ważną wiadomość. Jak się okazało, ukochana Kamila postanowiła wprowadzić w swoje życie spore zmiany. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest z tej decyzji bardzo zadowolona. Co dokładnie przekazała Joanna?

Joanna z "Rolnik szuka żony" ogłasza zmiany w swoim życiu

Joanna wystąpiła w 8. edycji "Rolnik szuka żony" jako kandydatka Kamila. Jak się okazało, ta dwójka bardzo przypadła sobie do gustu i podjęła decyzję o kontynuowaniu swojego związku również po programie. Co więcej, Joanna i Kamil zaręczyli się już w finale "Rolnik szuka żony", a rok później para została rodzicami. Z kolei w 2023 roku zakochani pobrali się i do dziś wiodą razem szczęśliwe życie. Joanna i Kamil są kolejnym dowodem na to, że w programie "Rolnik szuka żony" naprawdę można spotkać swoją drugą połówkę.

Instagram @joasia.os

Dziś losy Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" możemy śledzić za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu rolnik i jego ukochana na bieżąco dzielą się z fanami nowinkami ze swojego życia. Tym razem to Joanna przekazała swoim odbiorcom ważne wieści dotyczące wielkich zmian w jej życiu. Jak się okazało, żona Kamila podjęła decyzję o zmianie pracy!

Czas na zmiany... - napisała Joanna z ,,Rolnika'', prezentując przy tym fragment zdjęcia swojego CV

Instagram/joasia.os

Póki co Joanna Osypowicz nie zdradziła, jaką ścieżkę kariery teraz chce obrać, dlatego nam nie pozostaje nic innego, jak trzymać mocno kciuki za te wielkie zmiany w jej życiu! A Wy, śledzicie losy Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony"?

