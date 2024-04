Kamila Boś to jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Choć od jej występu w show minęło już trochę czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w tym miejscu rolniczka ogłosiła wspaniałe wieści. To był piękny dzień dla Kamili, bo właśnie spełniło się jej wielkie marzenie.

Już jakiś czas temu Kamila z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim ogromnym sukcesem. Jak wiadomo, rolniczka zajmuje się hodowlą pieczarek, a teraz jej fani już bez problemu będą mogli je dostać w popularnej sieci sklepów.

I właśnie nastał ten wyjątkowy dla Kamili dzień. Rolniczka osobiście postanowiła sprawdzić, jak jej pieczarki prezentują się na sklepowej ladzie. Nagrała nawet filmik z tego wydarzenia i nie kryła swojego wzruszenia.

Nie zdążyłam nawet o tym marzyć a po prostu wydarzyło się to. (...) Pieczary to moje życie, staram się, by były jak najlepszej jakości. W moją pracę wkładam ogrom serca, mimo że jest wiele trudności, to podchodzę do niej z pasją. Nie zawsze tak było, ale może kiedyś to opowiem. Kto już ma moje pieczary? Kto zamierza kupić? Dajcie proszę znać

- napisała pod nagraniem szczęśliwa Kamila