Udział Anny w programie "Rolnik szuka żony" sprawił, że rolniczka nie tylko znalazła miłość, ale także zdobyła ogromną sympatię fanów. Ciepłe odczucia wśród widzów show wzbudziła także rodzina Anny, a w szczególności jej brat, którego od czasu do czasu również mogliśmy podziwiać na ekranie. Co ciekawe, to właśnie on teraz zdradził na instagramowym profilu pewne zmiany, które szykują się w życiu Anny! Niedługo potem rolniczka również postanowiła udostępnić story brata na swoim profilu, z którego dowiadujemy się o pewnej rewolucji w jej życiu. Co się dzieje w życiu rolniczki? Sprawdźcie szczegóły!

"Rolnik szuka żony": Kolejne zmiany w życiu Anny

Anna i i Jakub z "Rolnik szuka żony" są jedną z dwóch par, której udało się znaleźć miłość w 10. edycji programu. Choć początkowo niewielu wierzyło, że tej dwójce uda się zbudować zgodną relację, to jednak pod koniec programu widzowie przekonali się, że byli w błędzie. Anna i Jakub po zakończeniu programu dalej wiodą szczęśliwe życie, a to z pewnością dopiero początek pięknych wydarzeń w ich życiu. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że w życiu rolniczki lada moment szykują się kolejne, wielkie zmiany.

Wszystko zdradził brat Anny w swojej instagramowej relacji. Mężczyzna, którego również mieliśmy okazję oglądać w "Rolnik szuka żony" pokazał, że pomaga swojej siostrze w remoncie. Niedługo potem Anna zdecydowała się udostępnić relację brata i postanowiła zapytać fanów:

Co to będzie?

Biorąc pod uwagę, że brat Anny oznaczył w swojej relacji studio urody, które prowadzi Anna, być może oznacza to, że właśnie szykuje się nowa miejscówka dla salonu kosmetycznego rolniczki. Przypomnijmy, że Anna zajmuje się nie tylko gospodarstwem, ale także stylizacją brwi i rzęs.

Jak widać w życiu Anny sporo dzieje się po programie "Rolnik szuka żony". Mamy nadzieję, że już niedługo piękna rolniczka zdradzi nam, co nowego szykuje!