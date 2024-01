Kayah opublikowała na Instagramie pilne oświadczenie, w którym informuje o ważnych zmianach w swoim życiu zawodowym. Okazuje się, że artystka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Tomaszem Grewińskim, z którym założyła agencję Kayax. Kayah ogłosiła, kto teraz będzie zajmował się jej działalnością artystyczną.

Kayah już od wielu lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Chyba każdy zna jej największe hity, takie jak "Tesosteron", "Po co" czy "Supermenka". Ostatnio Kayah zachwyciła swoim występem podczas Sylwestrowej Mocy Polsatu i porwała publiczność na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niestety, kilka dni po sylwestrowym koncercie artystka przekazała ważną informację. Okazuje się, że gwiazda rozstaje się z wytwórnią Kayax, którą prowadziła od ponad dwóch dekad.

Zobacz także: Doda i Kayah ujawniły, co im wywróżono na 2024 rok. Doda nagle gwałtownie zareagowała

W dalszej części swojego oświadczenie Kayah poinformowała, kto teraz będzie zajmował się jej działalnością artystyczną.

Artystka ma nadzieję, że Tomasz Grewiński doprowadzi do realizacji wcześniej zaplanowanych koncertów z jej udziałem.

Jednocześnie wskazuję, że liczę na to, iż pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych zasadach

czytamy w oświadczeniu.