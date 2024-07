Przejście Jarosława Kuźniara z TVN24 do “Dzień dobry TVN” wzbudziło wiele emocji. Pojawiły się nawet opinie, że dziennikarz nie sprawdzi się w telewizji śniadaniowej. Część widzów protestowała, część była zachwycona przejściem Kuźniara do DDTVN. Ta druga grupa okazała się większa, bo wyniki oglądalności pokazują, że Kuźniar przyciąga widzów!

Jarosław Kuźniar popularniejszy od Marcina Prokopa

Jak podaje wyborcza.pl, "Dzień dobry TVN" z prowadzącym Jarosławem Kuźniarem miał większą oglądalność niż w tygodniu, w którym program prowadzili Marcin Prokop i Dorota Wellman. Poranny program z Kuźniarem w dniach 7-11 września przyciągnął średnio 468 tys. widzów, a z Prokopem i Wellman w dniach 14-18 września oglądało średnio 426 tys. widzów.

W internecie pojawiło się już wiele opinii, że Kuźniar nie radzi sobie w nowej roli i nawet piękna Anna Kalczyńska nie jest w stanie poprawić jego notowań. Sam Kuźniar podkreślał, że jest w stanie odnaleźć się w każdym formacie, ale jednocześnie udowodnił, że plotkowanie z Agnieszką Jastrzębską o show-biznesie specjalnie go nie bawi. Choć na początku wydawało się, że Kuźniar nie ma szans z Marcinem Prokopem, teraz okazuje się, że to właśnie on jest ulubieńcem widzów! (ZOBACZ: Prokop udziela rad Kuźniarowi: "Ego niech schowa do kieszeni")

Spada oglądalność "Wstajesz i wiesz"

To nie wszystko! Okazuje się, że program “Wstajesz i wiesz” w TVN24, który przez lata prowadził Jarosław Kuźniar traci widzów. Wszystko wskazuje zatem na to, że fani Kuźniara przenieśli się dla niego do “Dzień dobry TVN” z TVN24.

