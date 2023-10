Wielkie zmiany w znanym programie TVN. Kto zastąpi Marcina Prokopa?

Już od kilku tygodni w mediach głośno jest o kolejnych zmianach w programie "Mam talent". Wiadomo między innymi, że będzie to pierwsza edycja, w której zabraknie Marcina Prokopa w roli prowadzącego. Teraz podano, kto najprawdopodobniej zajmie jego miejsce. Będzie zaskoczeni!

Nowy prowadzący w "Mam Talent"

Ciężko uwierzyć w to, że od emisji pierwszej polskiej edycji "Mam talent" minęło już 15 lat. Od samego początku z formatem związana jest zasiadająca w jury Agnieszka Chylińska, a także Marcin Prokop, który dotychczas prowadził show. Wiadomo, że aktualnie trwają wzmożone przygotowania do rozpoczęcia kolejnej, piętnastej już edycji programu. W sierpniu ogłoszono, że tym razem w roli oceniających uczestników zabraknie Małgorzaty Foremniak oraz Janka Klimenta. Zastąpią ich Julia Wieniawa i właśnie dziennikarz "Dzień Dobry TVN", za którego twórcy szukają aktualnie zastępstwa na stanowisku prowadzącego. Do mediów teraz przedostały się informacje, kto może zadebiutować w tej roli.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Zobacz także: Robert Kozyra gorzko o Julii Wieniawie: "Drętwa pseudoaktorka udająca piosenkarkę". Zareagowała

Okazuje się, że dużą szansę na to, by poprowadzić show, ma nie kto inny, a także gwiazdor "Dzień Dobry TVN", czyli występujący u boku Pauliny Krupińskiej... Damian Michałowski! Chociaż wcześniej zawsze program w polskiej edycji prowadziło dwóch mężczyzn, również w tej kwestii mogą zajść zmiany.

- Brane są pod uwagę różne warianty, co do prowadzenia programu, w tym np. duet męsko-damski, ale Damian to poważny kandydat. Przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, ma doświadczenie i luz znany swojemu poprzednikowi. Jest na to duża szansa, że nowy gospodarz to będzie on - podała osoba z produkcji "Mam talent" w rozmowie z serwisem "Plotek".

Jesteście zaskoczeni takim wyborem?