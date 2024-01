"The Voice Senior" to nie tylko skarbnica utalentowanych muzycznie uczestników, ale także prawdziwa kopalnia anegdot z życia trenerów programu - Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak, Alicji Węgorzewskiej i Tomasza Szczepanika. Prym w tej kwestii zdecydowanie wiedzie Maryla Rodowicz, która niemalże w każdym odcinku zaskakuje nas zabawnym tekstem czy niespodziewanym wyznaniem. Tak się stało również i tym razem - w najbliższym odcinku artystka opowie o mężczyznach, którzy się jej podobają. Mamy przedpremierowy fragment!

Reklama

Do jakich mężczyzn ma słabość Maryla Rodowicz? Zaskakujące wyznanie w "The Voice Senior"

Niedawno fani uśmiali się do łez po tym, jak usłyszeli zabawne teksty Maryli Rodowicz w "The Voice Senior", a teraz gwiazda zaskoczy widzów kolejnym wyznaniem. 78-letnia piosenkarka postanowiła opowiedzieć na planie o mężczyznach, do których ma słabość!

Ja uwielbiam mundury, facetów w mundurach. Uważam, że każdy mężczyzna powinien chodzić w mundurze na co dzień - wyznała w programie rozanielona Maryla Rodowicz

No przecież jest takie powiedzenie ,,za mundurem panny sznurem'' - dodała Halina Frąckowiak.

Koniecznie zobaczcie wideo powyżej i obejrzyjcie przedpremierowy fragment programu z niezastąpioną Marylą Rodowicz! Więcej szczegółów poznacie oczywiście w nowym odcinku programu już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2!

Reklama

Zobacz także: Wyszła na jaw prawda o wielkim hicie Maryli Rodowicz. Sama tego nie wiedziała!