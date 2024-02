Waldemar z 10. edycji randkowego show TVP wciąż nie daje o sobie zapomnieć na Instagramie i jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Wielu internautów nie ukrywa, że lubi go słuchać, a jedna z nich stwierdziła, że chciałby zobaczyć go w roli prowadzącego programu telewizyjnego. Czy rolnik sprawdziłby się w tej roli? Fanka nie ma wątpliwości. On sam również chętnie się wypowiedział.

Waldemar z "Rolnika" zostanie prowadzącym?

10. edycja miłosnego hitu TVP dobiegła końca już jakiś czas temu a Waldemar, który wzbudzał najwięcej emocji w programie, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Uczestnik show chętnie pokazuje, jak wygląda jego życie po programie i opowiada o swojej relacji z Dorotką. Na jego profilu często są również organizowane live'y i Q&A. Ostatnio jednak jedno pytanie rozzłościło Waldemara z "Rolnika", który nie wytrzymał i dosadnie odpowiedział fance, która zapytała go o to, czemu na ostatniej imprezie nie towarzyszyła mu ukochana. To jednak nie wszystko. Pytania internautów nie dotyczyły tylko spraw sercowych, ale i planów zawodowych.

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony"

Podczas Q&A na Instagramie Waldemara z "Rolnik szuka żony" jedna fanka stwierdziła, że chciałaby zobaczyć rolnika w roli prowadzącego jakiegoś programu. Tajemnicza internautka nie ma wątpliwości, że uczestnik show świetnie by sobie poradził w tej roli. Waldemar nie ukrywał, że chętnie by się podjął takiej pracy.

Myślę, że bym podołał, bo uwielbiam kino i wiele mogę na ten temat powiedzieć — wyznał Waldemar.

Waldemar z "Rolnik szuka żony"

Jak na razie Waldemar nie dostał żadnej propozycji prowadzącego, ale ma swój własny kanał na YouTubie, na którym również zamieszcza treści. Rolnik przyznał, że nie ma na nim zbyt wiele filmów, ale już nieraz wspominał, że ma to się zmienić.

Waldi C5 Gilas to mój kanał. Tylko póki co treści tam mało — dodał rolnik.

Waldemar z "Rolnik szuka żony"