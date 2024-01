Waldemar z "Rolnik szuka żony" zaprezentował namiastkę swoich tanecznych możliwości w programie razem z Ewą. Rolnik nie ukrywa tego, że taniec sprawia mu ogromną przyjemność. W rozmowie z "Faktem" zdradził, czy zobaczymy go w "Tańcu z gwiazdami". Chcielibyście zobaczyć go na parkiecie tanecznego show?

Waldemar to jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony". Nie da się ukryć, że był barwną osobowością w programie, ale jego decyzje nie zawsze podobały się widzom. Pasją uczestnika show są filmy, ale taniec również nie jest mu obcy. Widzowie mogli zobaczyć, jak rolnik radzi sobie na parkiecie, gdy w programie zabrał Ewę na randkę do studia. Rolnik wykazał się swoimi umiejętnościami tanecznymi i widać było, że taniec wywołuje u niego sporo emocji.

W rozmowie z "Faktem" Waldemar został zapytany o udział w "Tańcu z gwiazdami". Rolnik nie ukrywał, że taniec jest częścią jego życia, ale nie dostał jeszcze takiej propozycji.

Nie dostałem takiej propozycji. W sumie to nie jest czas na taką propozycję. Być może kiedyś, gdybym się jeszcze lepiej w tańcu poczuł i gdyby taka propozycja padła... Nie spodziewam się jej jednak, bo są ludzie bardziej ku temu odpowiedni. Lubię tańczyć, to prawda, mam wyczucie rytmu i coś tam potrafię, ale udział w takim show to spore wyzwanie. Na razie o tym nie myślę, skupiam się na swoich sprawach. A co czas przyniesie, to zobaczymy

— powiedział Waldemar.