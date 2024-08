Agnieszka z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem nie poruszała tematów związanych z życiem prywatnym. Właścicielka stadniny chętnie pokazywała kadry z wakacji i kolejnych zawodów, ale teraz to się zmieniło. Agnieszka zaskoczyła intymnymi kadrami z sesji zdjęciowej. Pierwsze zdjęcie wywołało największe emocje, co przyczyniło się do lawiny spekulacji. Fani nagle zaczęli gratulować uczestniczce show.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe kadry

10. edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się dwoma związkami, które powstały wśród uczestników. Waldemar i Dorota spodziewają się narodzin córeczki, a Anna i Jakub niedawno zostali rodzicami Dariusza. To nie wszystko! Niektórzy kandydaci rolników też już znaleźli miłość, jak chociażby Mikołaj, kandydat Anny czy Blanka, kandydatka Artura. A co z Agnieszką z 10. edycji "Rolnik szuka żony"? Właścicielka stadniny właśnie opublikowała niezwykle kobiecą sesję zdjęciową i wymownie ją opisała:

Czyste emocje. Foto @fotografowiecom dziękuję - napisała Agnieszka z 'Rolnik szuka żony'

Tymczasem internauci natychmiast zwrócili uwagę na pierwsze zdjęcie, na którym rolniczka trzyma dłoń na brzuchu. To bardzo wymowny gest i od razu w komentarzach ruszyła lawina spekulacji na temat ciąży:

Czyżby ciąża? - zapytała jedna z internautek, a kolejna dodała: że ciąża?

Niektórzy już wprost gratulują, a inni piszą o tym, że zdjęcie wygląda co najmniej 'tajemniczo'.

Gratulacje

Niech Ci się kobietko wiedzie, bo jesteś petarda!

Tajemniczo

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie zabrała jeszcze głosu i nie odpowiedziała na komentarze. Sądzicie, że uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej rozwieje spekulacje?

