W mediach społecznościowych właśnie pojawiła się pierwsza zapowiedź świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" i Marta Manowska zradziła, kogo odwiedzi w tym roku. Prowadząca randkowy hit Telewizji Polskiej nie ukrywa, że z roku na rok "rolnikowa" rodzina powiększa się i nie byłaby w stanie odwiedzić wszystkich uczestników. Już wiadomo, które pary pojawią się w świątecznym odcinku. Z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie zabraknie Anny i Jakuba!

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Fani już nie mogą się doczekać, a tymczasem produkcja programu właśnie opublikowała pierwszą zapowiedź. Na nagraniu widać Martę Manowską, która rozmawia z parami, które odwiedzi. Okazuje się, że nie zabraknie Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, Joanny i Kamila, Klaudii i Valentyna, a także Anny i Jakub a z ostatniej 10. edycji. Ta ostatnia para nie ukrywa, że nadal jest razem i wspólnie planuje swoją przyszłość.