Magdalena jako pierwsza miała okazję wybrać się z Marcinem na randkę. Polka mieszkająca na co dzień w Stanach Zjednoczonych deklaruje, że dla rolnika byłaby skłonna wrócić do Polski. Marcin początkowo obawiał się tego, czy faktycznie Magda jest gotowa tak bardzo zmienić swoje życie, ale po ostatniej randce najwyraźniej nie ma już wątpliwości, a co więcej internauci są pewni, że podjął już decyzję i dokonał wyboru. Kadry z kolejnego zwiastuna nowego odcinka "Rolnik szuka żony" mówią wszystko!

Marcin w "Rolnik szuka żony" już wybrał? Ten zwiastun zdradza wszystko!

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" czas na pierwsze randki i poważne decyzje. W gospodarstwie Sebastiana uczestniczki coraz poważniej sugerują mu, że będzie musiał podjąć "męską decyzję", u Agaty nadal wesoło, a tymczasem Wiktoria wybrała się na romantyczną randkę z Łukaszem. Wiele dzieje się u Marcina... Okazuje się, że randka z Magdaleną była naprawdę udana i oboje zakończyli ją trzymając się za ręce, a rolnik był tak zadowolony, że uśmiech nie schodził mu z twarzy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że zbliża się czas podejmowania poważnych decyzji, a to z pewnością nie będzie łatwe.

Goście dopiero co się zadomowili, a już niedługo niektórzy będą musieli opuścić gospodarstwa... czytamy w opisie zwiastuna na Facebooku Bądźmy razem TVP

Wygląda na to, że niektórzy są już gotowi na dłuższy pobyt i internauci piszą o pierwszej parze z 11. edycji "Rolnik szuka żony"...

Marcin podczas romantycznego pikniku z Magdą nie szczędził jej komplementów i wyraźnie widać, że ta kandydatka po prostu go oczarowała. Dziewczyna nieustannie zaskakuje rolnika i nie tylko świetnie sobie radzi w gospodarstwie, ale deklaruje też, że poważnie myśli o ich relacji i wygląda na to, że powoli zdobywa serce Marcina.

Piękne oczy, piękny uśmiech, piękna kobieta powiedział Marcin na początku randki

Internauci po obejrzeniu zwiastuna nie mają wątpliwości, że Magda i Marcin pasują do siebie i mają nadzieję, że to z nią postanowił kontynuować relację. Widać, że fani programu to właśnie ich widzą jako pierwszą parę, która ma szansę na miłość w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony".

Mam nadzieję, że wybierze Magdę, amerykankę, pasują do siebie.

Magda jest najlepsza pasuje. Magda i Marcin

Piękna ta Madzia. Oby ją wybrał

Madzia do niego pasuje! Niech im się wiedzie!

Wiele dzieje się też u Wiktorii. Randka z Łukaszem i pierwsze czułości sprawiają, że spekulacje internautów na temat tego, że odeśle uczestnika do domu wydają się przedwczesne. Wygląda na to, że najmłodsza uczestniczka będzie miała naprawdę trudną decyzję do podjęcia.

Będziecie oglądać nowy odcinek "Rolnik szuka żony"? My już nie możemy doczekać się najnowszej odsłony wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki.

