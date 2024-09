10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczęła się zaledwie tydzień temu, a bohaterki przedstawione w show już zdążyły zaskarbić sobie sympatię fanów, którzy spekulują nt. związków, które staną się motywem przewodnim dalszej części programu. W drugim odcinku fani poznają m.in. Kamila, który zostanie dobrany jako partner jednej z uczestniczek. Z kim stworzy małżeństwo i jakie doświadczenia ma za sobą?

37-letni Kamil znajdzie miłość w "ŚOPW"? Fanki są pewne

W pierwszym odcinku nowego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" telewidzowie poznali trzy bohaterki tej edycji show: Joannę, Agnieszkę i Zuzannę. Choć wszystkie różnią się od siebie, każda z nich ma jeden cel: znaleźć miłość na całe życie, w czym pomagają im ekspertki programu.

Już 10 września fanów czekają kolejne nowości, a produkcja uchyliła rąbka tajemnicy nt. tego, kogo widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznają tym razem. 37-letni Kamil, bo to o nim mowa, ma za sobą trzy poważne związki, a życie miłosne go nie oszczędzało. Jego ostatnia relacja zakończyła się w wyjątkowo przykry sposób:

Zmieniłem się, dawałem bardzo dużo z siebie, starałem się jak najbardziej, żeby ta osoba była szczęśliwa (...) pewnego dnia obudziłem się i zobaczyłem wiadomość od mojej byłej dziewczyny, że to bez sensu, skończmy to - relacjonował 37-latek.

37-latek pesymistycznie podsumował zakończenie swojego ostatniego związku, jednak nie traci nadziei na miłość. Między innymi dlatego zgłosił się do programu:

Nie sądziłem, że w ten sposób ludzie się rozstają, ale jak widać, może jestem naiwny - podsumował gorzko mężczyzna.

Internautkom Kamil od razu przypadł do gustu - w komentarzach pojawiły się nawet spekulacje co do tego, z kim uczestnik ślubnego eksperymentu ma szansę stworzyć parę:

Mi się wydaje, że z tą co ma własny domek

Do Joanny mi pasuje wizualnie od początku jak tylko śmignął mi w migawkach, ona też w 3 związkach była

Mi on pasuje do Joanny

mat. prasowe

Czy werdykt ekspertek pokryje się z przewidywaniami fanów? A może Kamil stworzy związek z kimś innym? O tym przekonamy się już dziś wieczorem!

