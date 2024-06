Nie wszystkim parom ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udało się rozwinąć relację na tyle, by pozostać w małżeństwie, a Marta i Maciej są właśnie jedną z nich. Dopiero jednak po kilku latach doczekali się rozwodu! Bohaterka show nie zwlekała ani chwili i od razu podzieliła się tą "nowiną" z odbiorcami. Co jeszcze zdradziła?

Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już po rozwodzie!

Pogram "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością, a eksperci dokładają wszelkich starań, by jak najlepiej dobrać do siebie uczestników. Niestety jednak, o ile kilku parom udało się zbudować szczęśliwy związek, tak zdecydowana większość relacji nie przetrwała. Marta i Maciej byli jednym z tych duetów, których widzowie niemal od razu skazali na porażkę.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@martapodbiol1

Nie potrafili się ze sobą dogadać i wyglądało na to, że oboje raczej nieszczególnie starają się coś zmienić. Nikogo nie zdziwił więc fakt, że w finałowym odcinku zdecydowali się na rozwód. Jak się okazało, doszło do niego dopiero teraz! Raptem kilka dni temu Marta śmiała się z małżeństwa z Maćkiem, a teraz poinformowała, że oficjalnie, po 3 latach, przeszło ono już do przeszłości.

O Boże... Boże... Boże Bożenko, co to był za rozwód online! Który się odbył i nie odbył jednocześnie! - zaczęła.

Choć Marta z pewnością chciała bardziej rozwinąć temat, co ma raczej w zwyczaju, musiała nabrać wody w usta. Jak sama przyznała, obowiązuje ją tajemnica, dlatego nie mogła wdać się w szczegóły. Zdradziła jednak, że tuż przed rozwodem miała sporo na głowie, dzięki czemu, gdy zaczęła się rozprawa, zupełnie zapomniała o stresie.

Wygooglowałam właśnie, że obowiązuje mnie tajemnica rozprawy, więc nic już nie wypaplam! 5 minut wcześniej, przed rozprawą, skończyłam lekcję angielskiego z jedną z moich uroczych pań! Więc wszystko na wariata! Ale to świetnie, bo nie miałam czasu na niepotrzebne stresy. (...) To już wszystkooo za mną

Myślicie, że Maciej tak samo cieszy się z rozwodu?

