Nagrania do kolejnej, 11. edycji "Rolnik szuka żony" trwają pełną parą, a tymczasem uczestnicy i uczestniczki poprzednich odsłon popularnego show nie próżnują. Waldemar i Dorota spodziewają się dziecka, a Nicola dopiero co wypoczywała na wakacjach z Ewą. Teraz jednak to, co pokazała Ewa Kryza na Instagramie, dosłownie wbiło fanów w fotel. Sami zobaczcie!

Ewa z "Rolnika" pokazała się w rockowej odsłonie. Ma ku temu ważny powód

TVP przygotowuje się właśnie do emisji kolejnej, wyczekiwanej przez widzów edycji "Rolnik szuka żony", ale fani zdecydowanie nie mają na co narzekać. Mogą bowiem na bieżąco "podglądać", co dzieje się u bohaterów i bohaterek poprzednich odsłon popularnego "Rolnika". Niedawno na przykład Ania i Kuba pokazali kadry z wakacyjnego wypadu do Trójmiasta. Sieć zdecydowanie rozgrzewa też Ewa Kryza!

Była kandydatka Waldemara z "Rolnika" zaprezentowała się fanom w drapieżnym looku: dopasowanych czarnych spodniach z ozdobnym paskiem z ćwiekami, a także w topie ze skórzanymi ramiączkami. Tak odważnie jeszcze nie było!

Bohaterka show Telewizji Polskiej szybko zdradziła też szczegóły wydarzenia, do którego się przygotowuje. Chodzi o plenerowy koncert, na który uczestniczka "Rolnik szuka żony" wybrała wyrazistą stylizację, której nie powstydziłaby się nawet Doda!

Już dzisiaj, 18:30 - zapowiedziała Ewa Kryza.

Nie tylko Ewa Kryza ma pracowite i pełne wrażeń lato. Dzieje się także u Anny i Grzegorza Bardowskich - a wszystko za sprawą trwających u nich żniw:

U nas żniwa na półmetku. Jak dobrze pójdzie to w niedzielę będą dożynki (co roku organizujemy grilla dla najbliższych i osób, które pomagały przy zbiorach) - relacjonowała Anna Bardowska.

A Wy, planujecie wybrać się kiedyś na koncert Ewy?

