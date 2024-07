Żona Grzegorza Bardowskiego poinformowała fanów o tym, co aktualnie się u niej dzieje. Trwa właśnie bardzo intensywny okres! Co zdradziła rolniczka o jego szczegółach?

Ania Bardowska z "Rolnika" przekazała wieści o żniwach

Lato to nie tylko czas urlopów, ale dla niektórych również bardzo pracowity okres. Z pewnością wiedzą o tym Anna i Grzegorz Bardowscy, którzy jak co roku planują w wakacje żniwa. Choć całej rodzinie udało się wyjechać na wymarzony urlop, teraz trwa u nich naprawdę "gorący" moment.

Anna Bardowska znajduje jednak czas na to, by zrelacjonować fanom trwające żniwa. Na Instagramie opublikowała wpis, w którym wyjaśnia, że minęła właśnie połowa żniw. To jednak nie wszystko! Wraz z Grzegorzem Anna planuje organizację tradycyjnych dożynek:

U nas żniwa na półmetku. Jak dobrze pójdzie to w niedzielę będą dożynki (co roku organizujemy grilla dla najbliższych i osób, które pomagały przy zbiorach) - przekazała żona Grzegorza Bardowskiego.

Uczestniczka hitowego show TVP dodała także, że ma nadzieję, że żniwa przebiegną bezpiecznie - tego samego życzyła również swoim obserwatorom, wśród których zapewne jest wiele osób związanych z rolnictwem na co dzień:

Oby bezpiecznie do końca - tego sobie i Wam życzę - dodała Ania Bardowska.

Na słowa wsparcia Anna Bardowska nie musiała długo czekać. W komentarzach posypały się komplementy dla żony rolnika, ale również życzenia bezpiecznych żniw:

Pięknie Aniu wyglądasz

Szczęśliwych i bezpiecznych żniw

Oby wszystko poszło zgodnie z planem i pogoda sprzyjała

Powodzenia w dalszych działaniach życzę, pięknie się Pani prezentuje na tle zboża, widać że dorodne

@ania.bardowska

My również mamy nadzieję, że tegoroczne żniwa u Bardowskich przebiegną bezproblemowo. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku bohaterka "Rolnik szuka żony" narzekała na zmienne warunki pogodowe, które utrudniały cały proces:

Żniwa u nas niestety na raty, pogoda nie sprzyja - relacjonowała zaniepokojona Anna Bardowska.

