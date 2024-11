Ewa z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazła w programie tego, po co przyszła, czyli prawdziwej miłości: zdobyła za to sympatię widzów. Choć od zakończenia emisji show minął już niemal rok, Ewa wciąż wzbudza spore zainteresowanie fanów miłosnego hitu TVP. Fani zastanawiają się, co u niej słychać i jak potoczyło się jej życie po tym, jak jej drogi z Waldemarem ostatecznie się rozeszły. Teraz była kandydatka opublikowała nowe zdjęcie z ważnym przesłaniem! Nie możecie tego przegapić.

Reklama

Tak dzisiaj żyje Ewa z "Rolnika". Nie ukrywa swojego szczęścia

Widzowie z niecierpliwością czekają na każdy kolejny odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony", aby obserwować perypetie rolniczek i rolników, a także relacji, jakie tworzą. W minionym odcinku show gospodarstwa odwiedziła prowadząca, Marta Manowska, która porozmawiała z uczestnikami o ich odczuciach i zawiązanych relacjach. Nic zatem dziwnego, że widzowie z niecierpliwością czekają na niedzielne wieczory!

Choć nowa edycja z pewnością nie zawiodła widzów, to jednak uczestnicy z poprzedniej odsłony show również wzbudzają sensację. Niedawno Nicola, kandydatka Dariusza, ku uciesze fanów wydała swój pierwszy singiel. Nie tylko ona jest jednak aktywna w sieci. Ostatnio Ewa z "Rolnika" zaskoczyła wyznaniem o spotkaniu z Waldemarem, z którym rozstała się tuż po programie. Obecnie rolnik układa sobie życie u boku Doroty, z którą doczekał się córeczki. Ewa zaś nieczęsto opowiada o swoim życiu prywatnym i skupia się obecnie na wychowaniu swojego syna i karierze muzycznej.

Instagram @ewaa_ka93

Tym razem jednak kandydatka Waldemara z "Rolnika" postanowiła zrobić wyjątek i na Instagramie Ewa z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie, na którym cała promienieje i wygląda na bardzo szczęśliwą. Co więcej, uczestniczka show postanowiła podzielić się pewną myślą ze swoimi obserwatorami:

Twój umysł jest magnesem, pielęgnuj dobre myśli — napisała Ewa.

Myślicie, że Ewa z "Rolnika" miała na myśli jakieś szczególne wydarzenia, do których doszło ostatnio w jej życiu? Czyżby na horyzoncie pojawiały się zmiany: zarówno prywatnie, jak i zawodowo?

Instagram @ewaa_ka93

Ostatnio Ewa z "Rolnika" pozowała u boku znanego aktora, który niedawno rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką. Uczestniczka show tak jak w programie jest dość tajemnicza i ujawnia tylko tyle, ile zechce o swoim życiu prywatnym. Mamy nadzieję, że jest szczęśliwa i że wkrótce zdradzi, czy jej serce jest już zajęte.

Natomiast u Waldemara wszystko układa się w jak najlepszym porządku. Dorota z "Rolnika" niedawno urodziła, a już mówi o ślubie, który jest w planach pary. My już nie możemy się doczekać, by zobaczyć uczestniczkę show w ślubnej sukni!

Reklama

Zobacz także: Nicola z "Rolnika" pochwaliła się swoim szczęściem. W komentarzach sypią się gratulacje!