Shakira jeszcze niedawno była gwiazdą mediów za sprawą rozstania z Gerardem Pique, które odbyło się w cieniu skandalu. Kiedy wyszła na jaw zdrada piłkarza wszyscy usłyszeli o tym, jak naprawdę wyglądał ich związek, a piosenkarka nie kryła żalu, co wielokrotnie wyrażała w kolejnych piosenkach. Wygląda na to, że Shakira ruszyła już do przodu i zaczęła nowy rozdział w swoim życiu, a teraz zaskoczyła zdjęciem, na którym pozuje w odmienionym wydaniu.

Shakira przeszła metamorfozę. Co za zmiana!

Shakira opublikowała właśnie dwa nowe zdjęcia, na których pozuje z uśmiechem na twarzy, ale artystka wygląda na znacznie szczuplejszą i jej piękne, bujne loki są niemal niewidoczne i najprawdopodobniej zostały związane. W takim wydaniu Shakirę można zobaczyć naprawdę rzadko, a to nie lada gratka dla jej fanów. Co ciekawe, piosenkarka wyraziła też swoje poparcie dla Miesiąca Dumy czyli święta bycia sobą.

Mam nadzieję, że wszyscy mieli najlepszy Miesiąc Dumy – Pride Month! Zawsze wspieram równość, wolność miłość i przyjaźń! napisała Shakira

Internauci są pod wrażeniem wyglądu Shakiry, która wygląda naprawdę kwitnąco i nie ukrywają, że długo czekali na taki wpis:

Kocham cię moja królowo, dziękuję za wsparcie

DZIĘKUJĘ. Czekałem na tę wiadomość od lat. Długo to trwało, ale już jest.

Jak Wam się podoba taka metamorfoza? My zdecydowanie jesteśmy na "tak"!