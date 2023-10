Krzysztof z "Rolnik szuka żony" 5 w końcu znalazł miłość. 31-letni rolnik z Osówca według doniesień portalu Shownews.pl w minioną sobotę miał powiedzieć sakramentalne "Tak". Rolnik nie ukrywa, że jest szczęśliwy, ale na weselu nie pojawiły się jego byłe kandydatki z programu, mimo to Jessika zabrała głos i pogratulowała Krzysztofowi. Nie uwierzycie, co powiedziała!

Krzysztof Zembrzuski wziął udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony", a o rolniku zrobiło się naprawdę głośno za sprawą jednej z jego kandydatek. Jessica Miemiec błyskawicznie stała się gwiazdą programu, a jej kultowe teksty były źródłem memów. Ostatecznie rolnik dość szybko pożegnał się z Jessiką, po tym, jak zaserwowała mu na obiad krewetki. Teraz okazuje się, że Krzysztof z "Rolnik szuka żony" 5 jest już po ślubie, jego wybranką jest piękna i naturalną blondynka. Najlepsze życzenia dla rolnika przesłała Jessika.

Krzysio! Jakie extra zdjęcie! Jaka piękna panna młoda! Nie sądzę, by żartował ze ślubu, bo to dla niego poważna sprawa, on się naprawdę ożenił! Uważam, że będzie wspaniałym mężem, bo to bardzo spokojny i delikatny chłopak. Pobyt w jego gospodarstwie wspominam z przyjemnością i życzę młodej parze długiego i szczęśliwego życia

skomentowała Jessica dla portalu Shownews.pl