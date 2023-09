Iza, którą mieliśmy okazję poznać w programie "40 kontra 20" zaskoczyła swoich fanów zupełnie odmienionym wizerunkiem. Okazuje się, że gwiazda show totalnie odmieniła swój wygląd. Przy okazji instagramowej sesji pytań i odpowiedzi ta zdradziła, ile obecnie waży, oraz jaką dietę stosuje. Poznajcie te tajniki!

Druga edycja programu TVN "40 kontra 20" zakończyła się ponad osiem miesięcy temu. W międzyczasie u bohaterów show działo się naprawdę sporo. Ostatnio fani podejrzewali, że zwyciężczyni programu Kasia z "40 kontra 20" jest w ciąży. Anita z kolei faktycznie została mamą. Okazuje się, że nie tylko te uczestniczki zaskakują widzów. Ostatnio zrobiła to także Izabela Knioła, która w programie wzdychała do młodszego kawalera - Tomka. Ostatecznie jednak pożegnała się z show jako singielka. Ten natomiast przyniósł jej popularność i był początkiem spektakularnej metamorfozy.

Instagram @izabela_kniola

Już jakiś czas temu Amira i Iza z "40 kontra 20" zaskoczyły nowym wyglądem! Wówczas fani stwierdzili, że te wyglądają jak bliźniaczki. Jednak prawdziwa metamorfoza Izy nastąpiła dopiero teraz. Okazuje się, że ta schudła pokaźną liczbę kilogramów. O swojej metamorfozie opowiedziała na Instagramie:

- Wiedziałam, że zostanę zmuszona do tego, a więc… Program był kręcony jakiś czas temu…dość dawno temu… Tak byłam grubsza… Tak nie dbałam o siebie…tak samo fizycznie jak o mentalnie… Tak naprawdę nie byłam sobą… Byłam wrakiem człowieka… Ale wróciłam na dobre tory... Odpowiednia dieta…treningi…odpoczynek... relaks... Dużo pracy włożyłam w to, by wrócić do siebie...

To nie filtry to rzeczywistość… ✌️✌️✌️ Program był przygoda mojego życia i żaden hejt nie odbierze mi tej radości z tej przygody ✌️✌️✌️ - napisała.