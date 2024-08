Caroline Derpienski lubi zwracać na siebie uwagę, ale ostatnio przestała pojawiać się na tzw. salonach. Celebrytka przebywa w Polsce i chętnie pokazuje, jak spędza tu czas. A teraz zdecydowała się nieco zaszaleć ze swoją fryzurą. Chyba nikt się nie spodziewał, że zobaczymy ją w takiej odsłonie!

Caroline Derpienski przeszła ogromną metamorfozę

Ostatnim czasem Caroline Derpienski robi nieco mniej zamieszania w naszym polskim show-biznesie. Modelka delektuje się swoim luksusowym życiem i chętnie pokazuje zdjęcia z wystawnych imprez czy podróży na swoim Instagramie. Celebrytka nadal jest zakochana w swoim latynoskim miliarderze "Dżaku", a ostatnio pojawiły się nawet plotki, że Caroline Derpienski wzięła ślub. Aktualnie 22-latka przebywa w Polsce, gdzie zdecydowała się na spektakularną metamorfozę.

fot. Kurnikowski/AKPA

Na swoim Instagramie Caroline Derpienski pochwaliła się efektem swojej wizyty u fryzjera. Znakiem rozpoznawczym modelki były długie blond włosy, z którymi właśnie postanowiła się pożegnać. Celebrytka zdjęła długie doczepy i przefarbowała się na jasny brąz. Trzeba przyznać, że ten kolor świetnie do niej pasuje.

Bye plastic fantastic platinum hair. Welcome brownie — napisała Caroline Derpienski.

Wygląda na to, że nowy look Caroline Derpienski przypadł do gustu również jej fanom, którzy zasypali ją komplementami pod nowymi zdjęciami.

Z klasą

Pięknie!

Świetna decyzja! — piszą internauci.

A Wam jak się podoba nowa metamorfoza Caroline Derpienski?

