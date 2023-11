Jak Anna z "Rolnik szuka żony" wyglądała w przeszłości? Teraz wszystko stało się jasne. Uczestniczka najnowszej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki na swoim profilu na Instagramie chętnie publikuje nowe zdjęcia, ale my patrzymy tylko na jej fotografie sprzed lat. Okazuje się, że rolniczka kilka lat temu miała długie włosy i grzywkę. Tylko spójrzcie, jak prezentowała się Anna!

Anna z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat

Anna jest jedną z uczestniczek dziesiątej, jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka zaprosiła do swojego domu trzech kandydatów: Jakuba, Dominika i Mikołaja, ale dziś wiemy już, że w dniu decyzji postanowiła dać szansę Jakubowi. I chociaż początkowo sama rolniczka nie była przekonana, czy dobrze zrobiła to fani "Rolnik szuka żony" są zachwyceni relacją tej pary. Czy Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" będą razem? Odpowiedź na to pytanie poznamy w wielkim finale, ale zanim Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni odcinek programu zobaczcie, jak zmieniła się rolniczka!

Anna zaczęła publikować zdjęcia na Instagramie w 2016 roku. Jak wtedy wyglądała?

Instagram @aniaderbiszewska

Na niektórych zdjęciach naprawdę trudno rozpoznać rolniczkę. Anna z "Rolnik szuka żony" w przeszłości miała znacznie dłuższe włosy, a w pewnym momencie zdecydowała się nawet na prostą grzywkę. Dziś Anna ma fryzurę średniej długości, ale pozostała wierna ciemnym odcieniom na swojej głowie.

Zobaczcie więcej zdjęć Anny z przeszłości. Poznajecie ją?

Instagram @aniaderbiszewska

Oglądacie najnowszą edycję "Rolnik szuka żony" i kibicujecie Annie? Myślicie, że w programie TVP odnajdzie tego jedynego? Przypominamy, że w jednym z odcinków Anna z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o bolesnej przeszłości i zdradziła, że jej mąż zniknął bez śladu.