Klaudia Nieścior zwyciężyła w 11. edycji "Top Model", choć nie wszyscy widzieli w niej modelkę. Anja Rubik bez wahania stwierdziła, że uczestniczka nie pasuje do tego świata i powinna myśleć o karierze influencerki. Rzeczywiście - 22-latka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i utrzymuje stały kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Jednak w finale wygrała z Natalią Woś i Michaliną Wojciechowską, która była ulubienicą Joanny Krupy, pokazując tym samym, że jest gotowa spróbować sił także jako modelka.

"Top Model 11": Klaudia Nieścior na romantycznym spacerze z tajemniczym mężczyzną! "Czas pokaże"

Widzowie nie kryli zdziwienia finałem 11. edycji "Top Model", w którym ostatecznie zwyciężyła Klaudia Nieścior. Po tym, jak Joanna Krupa przywróciła Michalinę Wojciechowską do programu, fani byli przekonani, że to jej faworytka będzie wielką wygraną. Tak się jednak nie stało. Teraz internautów spotkało kolejne zaskoczenie.

Artur Zawadzki/REPORTER

Jeszcze w grudniu 2022 roku Klaudia Nieścior w rozmowie z mediami podkreślała, że jest singielką. Przyznała, że nie tak dawno zakończyła związek i w najbliższym czasie wolałaby się skupić na sobie. Jednak w Sylwestra na jej Instagramie pojawiła się relacja z tajemniczym mężczyzną!

Piotr Molecki/East News

Na zdjęciu widać, jak zwyciężczyni "Top Model" spaceruje z towarzyszem, trzymając go za rękę. Do relacji Klaudia Nieścior dodała emotikonki serduszka i kieliszków. Czyżby tak szybko znalazła partnera? Redakcja serwisu cozatydzień.pl skontaktowała się z gwiazdą, by potwierdzić te doniesienia.

- Na razie niczego nie zdradzam... Czas pokaże - odpowiedziała serwisowi.

Instagram @klaudianiescior

Najwyraźniej jest jeszcze za wcześnie, by modelka mówiła publicznie o nowej relacji, ale wszystko wskazuje na to, że Klaudia Nieścior nie jest już singielką!