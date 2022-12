"Top Model": Kasia Sokołowska pochwaliła się świąteczną sesją z synkiem. Fani: "Cały tata"

Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie synka. To najsłodsze co dziś zobaczycie! "Jaki cudowny" komentują internauci

Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie dziecka! Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach zaledwie kilka dni temu po raz pierwszy została mamą, a teraz pochwaliła się swoim maleństwem. To już kolejna fotka synka Natalii! Mały Janek to prawdziwy słodziak. Natalia pochwaliła się swoim szczęściem Natalia wystąpiła w przedostatniej, szóstej edycji "Rolnik szuka żony". W programie TVP była kandydatką Sławomira, jednak jak już wiemy, rolnik nie związał się z żadną z uczestniczek show. Kilka miesięcy po zakończeniu emisji "Rolnika" okazało się, że Natalia znalazła swoje szczęście i jest zakochana. Para w lipcu 2020 roku wzięła ślub, na którym nie zabrakło przyjaciół z programu TVP. Natalia i jej mąż zaledwie kilka dni temu po raz pierwszy zostali rodzicami. Synek Natalii urodził się dokładnie we wtorek 2 lutego. Dumna mama pochwaliła się ostatnio swoim szczęściem i pokazała pierwsze zdjęcie małego Janka. Teraz w sieci pojawiła się kolejna fotka maleństwa! Internauci są zachwyceni synkiem Natalii. - Słodziak maluszek ❤️❤️❤️❤️❤️ - Jaki cudowny 😍 Mały elegancik. - Jest śliczny😘😘 - Śliczny maluszek🥰😚- komentują internauci. Zobaczcie nowe zdjęcie synka Natalii z "Rolnik szuka żony". Mały Janek to prawdziwy słodziak! Zobacz także: "Rolnik szuka żony". Kuchnia Ani Bardowskiej czy Małgosi Borysewicz? Wnętrza rolniczek robią piorunujące wrażenie! Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie syna. Wyświetl ten post na Instagramie. ...