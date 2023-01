Już za tydzień dowiemy się kto wygrał 11. edycję "Top Model". O wejście do finału walczyli: Borys Barchan, Adriana Hyzopska, Klaudia Nieścior, Maciej Skiba, Michalina Wojciechowska i Natalia Woś. Po emocjonującym Fashion Weeku w Afryce wyłonionych zostało trzech finalistów. Kto trafił do finału "Top Model 11"? "Top Model 11": Kto w finale? Modele i modelki ostatnie dni przed finałem spędzili na South African Fashion Week. Prawie każdemu z finalistów udało się zdobyć od trzech do czterech pokazów u projektantów prezentujących swoje kolekcje podczas modowego wydarzenia. Jedynie Michalinie udało się zdobyć tylko jeden pokaz. Uczestniczka była załamana, że przez swój wzrost była dyskwalifikowana z pokazów, chociaż posiada wszystkie inne predyspozycje do bycia modelką. Jurorzy nie mieli wątpliwości, że to właśnie ona powinna pożegnać się z programem i tak by się stało, gdyby Joanna Krupa nie zmieniła zdania. To był pierwszy raz w historii "Top Model 11", kiedy Joanna Krupa zdecydowała się przywrócić uczestniczkę do show. Półfinaliści mieli ostatnią szansę by dać z siebie wszystko i zasłużyć na miejsce w finale. Znana jest już finałowa trójka. Kto zawalczy o zwycięstwo w "Top Model 11"? Zobacz także: "Top Model 11": Michalina odpowiada na krytykę: "Jestem kreowana na czarny charakter" Natalia Woś w finale "Top Model 11" Natalia Woś została jedną z finalistek 11. edycji "Top Model". 17-letnia modelka niemalże od pierwszego odcinka była faworytką nie tylko widzów ale również jurorów. Natalia doskonale odnajdywała się nie tylko na wybiegu ale również na sesjach zdjęciowych. W drodze do finału, zdobyła sporo nagród, świetnie wywiązując się z przygotowanych dla uczestników konkurencji. Nawet...