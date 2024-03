Ruszyła 20. jubileuszowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z udziałem najlepszych uczestników poprzednich sezonów. A są to Mateusz Ziółko, Kacper Kuszewski, Filip Lato, Stefano Terrazzino, Katarzyna Skrzynecka, Ola Szwed, Maria Tyszkiewicz oraz Basia Kurdej Szatan. Tym razem ocenia ich jury w składzie Małgorzata Walewska, Robert Janowski oraz... Piotr Gąsowski. Kto wypadł najlepiej w 1., premierowym odcinku programu?

Pierwszy odcinek rozpoczął się od występu wszystkich gwiazd 20. edycji show, które zaśpiewały hit Tiny Turner - "Simply the best". Potem kolejno na scenie prezentowali się poszczególni uczestnicy. Rozpoczął Mateusz Ziółko, któremu przypadł występ w duecie. Wraz z Kubą Szmajkowskim wykonali hit Eda Sheerana i Justina Biebera „I don’t care”.

Jako druga na scenie, jako Ewa Demarczyk, zaprezentowała się Maria Tyszkiewicz. Było to piekielnie trudne zadanie dla wokalistki:

Kochana, byłaś wspaniała, ale były takie momenty, gdzie się z tą Ewą rozjeżdżałaś w śpiewaniu. Ewa bardziej wychodzi z deklamacji, a ty miałaś takie momenty, gdzie ten wokal brał górę nad słowem. Wspaniale poradziłaś sobie z nastrojem przede wszystkim. I to jest waśnie to, za co Ewę Demarczyk właśnie cenimy. Wyglądasz pięknie i w ogóle, jakeś wyrosła, Maryśka

