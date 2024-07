Sylwia Bomba w ostatnim czasie chętnie relacjonowała w sieci swój rajski urlop w Turcji. Jak jednak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy i nadszedł już czas powrotu do domu. I to właśnie rozstanie z pięknymi wakacjami skłoniło gwiazdę "Gogglebox" do podzielenia się z fanami pewną sprawą. Jak się okazało, Sylwia Bomba wcześniej tego nie zdradzała...

"Gogglebox": Sylwia Bomba wyznaje: "Jednego o mnie nie wiecie"

Sylwia Bomba to jedna z najpopularniejszych bohaterek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Jej instagramowe konto śledzi ponad 823 tys. internautów! I to właśnie w tym miejscu gwiazda hitowego show stacji TTV najczęściej dzieli się z fanami nowinkami ze swojego życia. Jak już wspomnieliśmy, ostatnio Sylwia Bomba wybrała się na rajskie wakacje z córką. Panie bawiły się doskonale, ale w końcu nadszedł czas na powrót do domu.

Gdy Sylwia Bomba i Antosia dotarły na lotnisko w Turcji, gwiazda "Gogglebox" postanowiła podzielić się z fanami pewną ciekawostką na jej temat, której nigdy wcześniej nie zdradzała. Jak się okazało, powroty z takich rajskich wakacji powodują u niej ogromny smutek...

- Jednego o mnie nie wiecie: ja nienawidzę powrotów i rozstań. Generalnie nigdy nie mam doła, ale przy powrotach zawsze łapię takiego smuta - przyznała Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba jeszcze przed wejściem na pokład samolotu postanowiła zrobić kilka ostatnich ujęć rajskiego miejsca, w którym spędziła ostatnie dni. Nie ukrywała, że naprawdę trudno jest jej się rozstać...

- Mama mówi ze ściśniętym gardłem - dodała.

Doskonale rozumiemy Sylwię Bombę - rozstanie z wakacjami i powrót do rzeczywistości to zawsze dość przygnębiająca sprawa. Z pewnością jednak gwiazda "Gogglebox" niedługo wyruszy na kolejny, fantastyczny urlop i znów naładuje się pozytywną energią!