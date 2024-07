Mateusz "Big Boy" Borkowski opublikował na instagramowym profilu efekty mini-sesji zdjęciowej, wykonanej podczas rajskich wakacji na wyspie Aruba. Po raz kolejny z dumą zaprezentował odmienioną sylwetkę w całej okazałości. Zobaczcie, jak wygląda celebryta i co ma do powiedzenia na ten temat.

"Gogglebox": Mateusz "Big Boy" Borkowski pokazał się fanom bez koszulki

Mateusz Borkowski, znany widzom "Gogglebox. Przed telewizorem", kilka lat temu przeszedł nieprawdopodobną przemianę. Udało mu się zrzucić aż 170 nadprogramowych kilogramów. Osiągnął ten rezultat dzięki diecie oraz operacji bariatrycznej, której się poddał. Efekty okazały się trwałe, a internauci nie mogą wyjść z podziwu, jaką pracę wykonał 37-latek i twierdzą, że stał się dla wielu wzorem do naśladowania. Sam nie kryje zadowolenia:

- 7 lat formy olimpijskiej. Jestem bardzo dumny z tego, że mogę się cieszyć zdrowiem, kondycją i świetnym samopoczuciem. P.S. Moja wisząca skóra serdecznie pozdrawia i też jest ze mnie dumna P.S. nr 2 A ty nadal myślisz, że to niemożliwe. Goodlife. Pozdrawiam, szczęśliwy człowiek - napisał na Instagramie

"Big Boy" oswaja też w sieci temat nadmiaru skóry, problemu znanego osobom, które stoczyły walkę z dużą otyłością. Chłopak nie zdecydował się, póki co, na kolejną operację, za to bez skrępowania pokazuje się w sieci bez koszulki. Takie podejście do sprawy bardzo imponuje internautom:

- Najważniejsze, że tobie ta skóra nie przeszkadza, inni mogą jedyne co zrobić, to popisać głupie komentarze. Brawo - Wisząca skóra? Symbol twojego zwycięstwa. Matki po porodach też coś o tym wiedzą - Tylko ty wiesz, ile warta jest twoja praca i niech inni nie ważą się oceniać ciebie nie znając twojej historii - Gratulacje! jesteś inspiracją dla wielu ludzi, a to jest ogromny powód do bycia dumnym z siebie, pzdr! - pisano w sekcji komentarzy

Przypomnijmy, że Mateusz nie jest jedynym uczestnikiem komentatorskiego show TTV, który może się pochwalić imponującą utratą wagi. Krzysztof Radzkowski z "Gogglebox" zrzucił 30 kilogramów i dziś prezentuje światu perfekcyjną sylwetkę. Ich koleżanki z programu, Agnieszka Kotońska oraz Sylwia Bomba także dokumentowały w sieci swoje przemiany i nowe, znacznie szczuplejsze figury. Trzeba przyznać, że bohaterów programu łączy niezwykła wola walki i żelazna konsekwencja!

A jak wam się podoba odmieniona sylwetka Mateusza Borkowskiego? Prawda, że jego praca nad sobą robi wrażenie?

