Sylwia Bomba zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość z nich dotyczyła nowej posiadłości. Niektórzy jednak dopytywali także o życie prywatne gwiazdy programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Ulubienica fanów zdradziła, czego tak naprawdę jej brakuje w życiu. Czy zaskoczyła odpowiedzią? Sprawdźcie!

"Gogglebox": Sylwia Bomba zaskoczyła wyznaniem

W ostatnim czasie Sylwia Bomba nie może narzekać na nudę. W jej życiu naprawdę dużo się dzieje. Gwiazda nieustannie nagrywa nowy materiał do programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz rozwija swoją markę osobistą. Ostatnio podzieliła się szczęśliwą nowiną i ogłosiła, że już niebawem jej fanki będą mogły kupić sukienki sygnowane jej nazwiskiem. Nie da się jednak ukryć, że to nowa nieruchomość zdominowała jej życie. W końcu jakiś czas temu gwiazda kupiła wymarzony dom, który ma służyć jej oraz jej córce, Tosi. Bohaterka show z dumą prezentowała kolejne etapy remontu, aż wreszcie wykończenia domu. Ostatnio Sylwia Bomba z "Gogglebox" pochwaliła się imponującym basenem oraz tarasem. Wydawać by się mogło, że gwiazda ma niemalże wszystko. Czy aby na pewno?

Instagram @sylwiabomba

We wtorkowe popołudnie Sylwia Bomba zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Wówczas internauci dopytywali głównie o nową posiadłość gwiazdy. W czasie Q&A pojawiły się jednak także bardziej prywatne pytania:

- Czego brakuje Ci w życiu? - padło pytanie.

Wówczas gwiazda bez wahania odpowiedziała:

- Partnera!

Instagram @sylwiabomba

Czy ta szczera odpowiedź dziwi? Niekoniecznie. Bowiem gwiazda "Googlebox. Przed telewizorem" ma uroczą córeczkę, piękny dom, licznych przyjaciół i medialną karierę, jednak życie miłosnej jej nie rozpieszczało. Celebrytka rozstała się z tatą Tosi, który niedługo potem zmarł. Następnie próbowała ułożyć życie u boku innego, tajemniczego mężczyzny. Szczęście jednak nie trwało długo.

Życzymy jej więc odnalezienia swojego księcia!

