Internauci są niezmiernie zainteresowani każdym najmniejszym szczegółem nowej posiadłości Sylwii Bomby z "Gogglebox. Przed telewizorem". Nic więc dziwnego, że tym razem zapytali o pierwszy sen w nowym miejscu. W końcu ten podobno jest bardzo ważny. Takiej odpowiedzi jednak się nie spodziewali!

"Gogglebox": Sylwia Bomba o pierwszej nocy w nowym domu

W ostatnim czasie w życiu Sylwii Bomby sporo się działo. Wszystko przez nową nieruchomość, którą kupiła jakiś czas temu. Ostatnie miesiące więc wypełniały prace remontowe wymarzonego domu dla celebrytki i jej pociechy, Antosi. W minionych tygodniach gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" z chęcią relacjonowała za sprawą mediów społecznościowych proces budowy, a następnie wykańczania posiadłości. Z równie wielką chęcią dzieliła się przygodami z nowego miejsca, przyznając, że zaliczyła także chwile słabości. Ostatecznie jednak prace remontowe zakończyły się sukcesem, a sama zainteresowana wreszcie może cieszyć nowym miejscem. Co chwilę więc gwiazda TTV pokazuje nowe pomieszczenia w domu. Ostatnio Sylwia Bomba pochwaliła się ogromną garderobę w nowym domu. Teraz z kolei zaskoczyła wyznaniem!

Instagram/@sylwiabomba

Ostatnio Sylwia Bomba z wielką radością ogłosiła, że przed nią oraz Tosią pierwsza noc w nowym domu. Nic więc dziwnego, że w czasie instagramowej sesji pytań i odpowiedzi fani postanowili zapytać o jej przebieg:

- Jak minęła pierwsza nocka? - padło pytanie.

Wówczas Sylwia Bomba postanowiła opowiedzieć o swoim pierwszym śnie, w którym zupełnie niespodziewanie pojawiła się... Justyna Steczkowska!

- Dziękuje! Bardzo dobrze :) Miałam bardzo ciekawy sen, w którym byłam Justyną Steczkowską! - wyznała wyraźnie rozbawiona.

Instagram @sylwiabomba

Nie da się ukryć, że istnieje przekonanie, że to, co przyśni się nam pierwszej nocy w nowym miejscu, może mieć prorocze znaczenie. Pojawia się więc pytanie, co może oznaczać Justy na Steczkowska w śnie gwiazdy "Gogglebox"? Tego nie wie nawet sama zainteresowana!

Lukasz Kalinowski/East News

Przy okazji Sylwia Bomba zaznaczyła, że w sypialni brakuje jeszcze wciąż kilku elementów:

- Jedyny minus to brak zasłon i firan w sypialni, więc wstałyśmy skoro świt - wyznała.

Instagram @sylwiabomba