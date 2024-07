1 z 12

Już w piątek rusza 5. edycja "Tańca z Gwiazdami"! My mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia wszystkich par tej edycji, które jednocześnie prezentują to, czym zajmują się dane gwiazdy. A nie zawsze zajmują się tym, o czym już wiemy! Wiedzieliście o tym, że Joanna Opozda gościła we włoskim Vogue, a Nikodem Rozbicki trenuje tajski boks? Zaskoczymy Was!

Macie już swoich faworytów? Komu będziecie kibicować? Zobaczcie niezwykłą sesję, poznajcie gwiazdy i obejrzyjcie pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami, który już w piątek o 20 w Polsacie!

Zobacz: Anna Karczmarczyk z nowym tancerzem podczas treningów do „Tańca z Gwiazdami"! Czy Jacek Jeschke przebije Maseraka?