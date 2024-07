Podczas pierwszego odcinka. 13, edycji "Tańca z Gwiazdami" nie wszystko było tak jak zawsze. Na planie brakowało jednej bardzo ważnej osoby, która do tej pory sprawiała, że program był wyjątkowy, a zgromadzeni w studiu ludzie czuli się niezwykle zaopiekowani. Mowa o Piotrze Balickim, który zmarł po długiej i heroicznej walce z chorobą. Pod koniec odcinka na żywo, wyemitowano wzruszające wspomnienie Piotra Balickiego, a Paulina Sykut-Jeżyna nie była w stanie pohamować łez. W rozmowie z Party.pl, opowiedziała o ostatnim wspomnieniu związanym z Piotrem Balickim. Dodała także:

Przerwy, ponieważ to właśnie podczas przerw reklamowych, uwielbiany przez wszystkich warm uper wychodził na scenę i sprawiał, że ta mijała w mgnieniu oka.

Wzruszające wspomnienie Piotra Balickiego w "Tańcu z Gwiazdami" sprawiło, że w oczach zgromadzonych w studiu ludzi zaszkliły się łzy. Pamięć uwielbianego warm upera uczcili wszyscy zgromadzeni w studiu aplauzem na stojąco. Krzysztof Ibisz w poruszających słowach zwrócił się do zmarłego kolegi:

Piotrze, specjalnie dla Ciebie, tak jak nas uczyłeś: "Największy aplauz na świecie". Do zobaczenia.

Moment hołdu dla kolegi był trudny dla Pauliny Sykut-Jeżyny, po której policzkach popłynęły łzy. W rozmowie z Party.pl, prowadząca "Tańca z Gwiazdami" wspomniała zmarłego Piotra Balickiego:

Będzie go bardzo brakować. Ciężko opisać nawet to, co czujemy. Nawet nie wyobrażałam sobie tej pierwszej przerwy bez niego.