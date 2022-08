"Taniec z Gwiazdami": Wzruszające wspomnienie Piotra Balickiego. Sykut nie mogła powstrzymać łez

Paulina Sykut dostanie nową pracę? Według nieoficjalnych informacji serwisu Interia.pl, jesienią 2017 roku na antenie Polsatu nie zobaczymy kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jeśli stacja zdecyduje się na kontynuowanie show, to dopiero wiosną 2018 roku. Oznacza to, że prowadzący: Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz przez jakiś czas pozostaną bez pracy. Okazuje się jednak, że pogodynka może liczyć na zupełnie nową propozycję zawodową. Szefostwo Polsatu miało zaproponować gwieździe pracę nad nowym projektem. Zobacz też: Paulina Sykut... bez niej Taniec z Gwiazdami nie byłby taki sam! Zobaczcie, co założyła na finał! Paulina Sykut poprowadzi własny program? Paulina Sykut dostanie możliwość poprowadzenia własnego programu telewizyjnego w Polsacie, czytamy w "Gwiazdach". Prezenterka ma zostać gospodynią rozrywkowego talk-show. Na razie stacja, ani sama zainteresowana nie potwierdzili tych doniesień. Nie są również znane szczegóły nowego projektu. Na razie wszystko jest jeszcze na etapie rozmów - czytamy w "Gwiazdach". Paulina Sykut doskonale radziła sobie w roli prowadzącej "Taniec z Gwiazdami", a widzowie ją uwielbiali. Jej nowy program to potencjalny hit. Będziecie oglądać? Polecamy: POJEDYNEK Fit mam! Anna Lewandowska kontra... Paulina Sykut! Która ma lepszą figurę? Głosuj! Paulina Sykut świetnie sprawdzała się w roli prowadzącej "Taniec z Gwiazdami". Czy przed gwiazdą Polsatu teraz nowe wyzwanie zawodowe?