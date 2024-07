Wciąż trudno pogodzić się ze śmiercią Piotra Balickiego. "Taniec z Gwiazdami" uczcił nieobecność uwielbianego przez wszystkich warm upera wzruszającym nagraniem, wspominającym jego pracę na planie. Wspomnieniami związanymi z Piotrem Balickim podzielili się także jurorzy "Tańca z Gwiazdami". Andrzej Piaseczny podkreślił:

Myślę, że on by się uśmiechnął, gdybym to powiedział.

Co miał na myśli? Koniecznie zobaczcie nasz wywiad.

Piotr Balicki miał zaledwie 38 lat. Jego śmierć pogrążyła w żałobie jego przyjaciół z show-biznesu. Podczas pierwszego odcinka na żywo w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" wyemitowano poruszające wspomnienie Piotra Balickiego. Zgromadzona w studiu publiczność, by uczcić jego pamięć podarowała mu "najgłośniejsze na świecie owacje na stojąco". Paulina Sykut wspomniała Piotra Balickiego w wywiadzie z Party.pl, przypominając swoje ostatnie wspomnienie z nim związane. Pięknymi wspomnieniami podzielił się również Andrzej Piaseczny, a zastanawiając się nad swoimi przemyśleniami dodał:

Dlatego warto żyć pełnią życia. Mam mniej cenzuralne określenie na to, co powiedziałem przed chwilą ale proszę mi wybaczyć, chociaż myślę, że on by się uśmiechnął, gdybym to powiedział. Wszystko na p. i wybaczać.