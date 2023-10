Jacek Jelonek i Michał Danilczuk w rozmowie z Party.pl skomentowali gorzki wpis Qczaja, który po jednym z odcinków publicznie zakwestionował oceny, jakie otrzymali za ich quickstepa. Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zachwycili swoim występem w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" i otrzymali najwyższe noty od jurorów, a to nie spodobało się byłemu uczestnikowi tanecznego show Polsatu. Teraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk odpowiedzieli na zaczepkę Qczaja!

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk stworzyli pierwszą w historii męską parę w "Tańcu z Gwiazdami". Panowie w pierwszych odcinkach show zachwycali swoimi występami, za które otrzymywali wysokie noty. W trzecim odcinku zatańczyli quickstepa, który został oceniony przez jurorów na same "dziesiątki". Decyzja jurorów zaskoczyła Qczaja, który opublikował w sieci gorzki komentarz.

Teraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk przed naszą kamerą skomentowali wpis Qczaja.

- Uważam, że wyszedł z niego mały człowiek, w sensie takim dosłownym i tyle. Mógł powiedzieć po prostu "nie podobało mi się", ale nie porównywać to, co było trzy lata temu, czy jak on by zatańczył z facetem czy dostałby "40". Ja uważam, że to było trochę nie na miejscu- powiedział Jacek Jelonek.