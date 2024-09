Wojciech Szczęsny na najnowszym zdjęciu, opublikowanym w mediach społecznościowych przez Marinę, trzyma na rękach Liama, a z kolei jego żona przytula Noelię. Para w koszulkach w tzw. domowych wydaniu okazuje sobie moc uczuć i widać, że są bardzo szczęśliwi. Ten kadr uchwyciła mama Mariny, a internauci piszą:

Bardzo cenię Waszą naturalność, to takie rzadkie teraz. Super Rodzinka

Tak Wojciech Szczęsny spędza czas z rodziną

Wojciech Szczęsny niedawno po raz drugi został ojcem, a w ostatnim czasie całkowicie zmienił swoje życie i zdecydował się na dość wczesną piłkarską emeryturę. Były już bramkarz reprezentacji Polski zrobił to bez zbędnego szumu i po prostu poinformował, że odchodzi z zawodowej piłki nożnej. W wywiadach po rezygnacji otworzył się nieco bardziej, a nawet wbił szpilę Annie Lewndowskiej, co wywołało niemałe zaskoczenie. Wygląda na to, że ich relacje mimo wszystko mają się dobrze, o czym świadczy komentarz Mariny pod wpisem żony Roberta Lewandowskiego. Teraz żona Wojciecha Szczęsnego pochwaliła się rodzinnym zdjęciem i choć nie jest ono instagramowe, to pokazuje o wiele więcej niż wykreowane, idealne kadry. Sami zobaczcie!

A to my #SZCZĘŚNI Tacy trochę nie instagramowi, zwykli domowi, ale szczęśliwi, bo razem. napisała Marina na Instagramie

Rodzinne zdjęcie Szczęsnych poruszyło fanów pary, a w komentarzach zabrały głos też ich znajome z show-biznesu. Paulina Krupińska dodała wymowne serduszka, a Anna Dec, pogodynka Z TVN, dodała wymowny cytat na temat rodziny. Internauci też doceniają ten 'domowy' kadr, który w świecie mediów społecznościowych staje się rzadkością, bo na Instagramie królują wyidealizowane zdjęcia tzw. 'lukrowanego macierzyństwa'.

Jak to Dece mówią: „Rodzinka w komplecie, najlepiej na świecie!” napisała Anna Dec z TVN

I tak najlepiej dodała Aleksandra Grysz

Piękna normalna rodzinka... w tym zwariowanym świecie

Marina Łuczenko-Szczęsna z rodziną Instagram@marina_official

Co więcej, uwagę fanów Mariny i Wojciecha Szczęsnego zwrócił też Liam. Chłopiec jest już naprawdę duży, a internautki twierdzą, że to cała mama:

Synuś wziął od rodziców wszystko co najlepsze jeśli chodzi o geny, śliczny chłopczyk!

Prawda, śliczny chłopczyk.

Wow synuś jaki podobny do ciebie boski, córcia też po mamie czy w tatę poszła ?