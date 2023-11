W tym roku wiele się wydarzyło w życiu Dody - zarówno tym zawodowym, jak i osobistym. Piosenkarka wydała album studyjny, który został przez słuchaczy i krytyków określony najlepszym materiałem solowym w jej karierze. Gwiazda pokazała też fanom swój autorski show. Internauci uważnie przyglądali się także relacji wokalistki, która przeżyła wzloty i upadki. Mowa o związku z Dariuszem Pachutem. Mnóstwo fanów wciąż się zastanawia, czy para rzeczywiście się rozstała. Teraz artystka pokazała zaskakujące nagranie.

Doda opublikowała nagranie z informacją o ślubie

Milcząca od pewnego czasu Doda przekazała ważną nowinę. Wygląda na to, że wokalistka powoli wraca do aktywności w mediach społecznościowych. I to w jakim stylu! Artystka właśnie opublikowała na swoim Instagramie nagranie, na którym widać znak z informacją o ślubie. Przypominamy, że jakiś czas temu gwiazda przestała mówić publicznie na temat swojej relacji uczuciowej.

Doda nie zdradziła nic więcej. W kadrze pojawiło się jedynie drzewo i znak z napisem: "Wedding trees". Natomiast w tle słyszymy piosenkę wokalistki. Warto przypomnieć, że gwiazda zapowiedziała bardzo ważną informację, którą ma przekazać już jutro, czyli 29 listopada.

Niektórzy internauci mogą pomyśleć, że chodzi o ślub Dody. Jednak wokalistka zaznaczyła już kilka razy, że nie będzie opowiadała o swoich związkach w mediach społecznościowych, ponieważ nie służy to jej relacjom.

Możemy się domyślać, że Doda jest na weselu bliskiej osoby albo na planie zdjęciowym do teledysku. Jak myślicie?