Program „#Supermodelka Plus Size” to nie tylko pokazy i sesje zdjęciowe. Przed finalistkami postawiono zadania, mające pokazać, czy dziewczyny są w formie, która pozwoli im nie tylko wygrać program, ale też bez problemu poradzić sobie w pracy profesjonalnej modelki plus size.

Większy rozmiar często nie kojarzy się ze zdrowiem, aktywnym trybem życia czy byciem w formie. Tak też myślała duża grupa kandydatek, które zgłosiły się do programu. Bazując na swojej urodzie i dużym rozmiarze, nie wzięły pod uwagę, czy ich ciała są zadbane na tyle, aby mogły zostać modelkami.

Czy jak ma się większy rozmiar można bezkarnie dużo jeść i nie ćwiczyć? Okazuje się, że wcale nie.

Na dziewczyny, które zostały w programie, czekają, poza zadaniami związanymi ściśle z branżą mody, m.in. wyzwania sportowe, podczas których na jaw wyjdą wszelkie braki kondycji, treningów czy nieodpowiednie odżywianie. Liczy się to, jak każda z uczestniczek dba o to, aby móc być godną ambasadorką kobiet plus size.

Aby zostać modelką plus size nie wystarczy mieć większego rozmiaru. Program nie propaguje niezdrowego trybu życia czy zaniedbania. Modelka, zarówno ta w rozmiarze XS, jak i XL, powinna mieć zadbane, jędrne i proporcjonalne ciało. Powinna zdrowo się odżywiać, a wolny czas spędzać aktywnie. To jedne z najważniejszych wyznaczników, którymi się kieruję, szukając w programie tej jedynej modelki plus size. Wiem, że ciężko spełniać wszystkie te warunki, ale szukamy supermodelki, która będzie naprawdę wyjątkowa – mówi Rafał Maślak, juror w programie „#Supermodelka Plus Size”.

Czy uczestniczki nowej produkcji Telewizji Polsat są przygotowane na zadania sportowe wymagające od nich nie tylko pięknej twarzy, ale też świetnej formy i kondycji? Czy któraś nie da rady i odejdzie z programu? Losy wybranych do udziału w show dziewczyn z całej Polski będziemy mogli śledzić już od września.

