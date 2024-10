Rafał i Asia wzięli udział w 9. edycji "Love Island" i jako jedyni znaleźli w nim miłość. Uczestnik show przeprowadził się dla swojej ukochanej do Warszawy i do dziś tworzy z nią udany związek. Inni zaś nie mieli takiego szczęścia, a ich relacje zakończyły się medialną kłótnią. Rafał i Asia otworzyli się na ten temat przed naszymi kamerami.

Rafał i Asia z “Love Island” wymownie na temat rozstania Zuzy i Jarka

9. edycja miłosnego hitu TV4 zakończyła się kilka miesięcy temu, ale o jej uczestnikach wciąż jest głośno. Jak zapewne pamiętają wszyscy fani programu, to Zuza i Jarek zostali zwycięzcami ostatniej edycji, ale niestety ich relacja nie przetrwała. Jedynie związek Asi i Rafała przetrwał i do dziś para tworzy udaną relację. Ostatnio Asia i Rafał z "Love Island" zdradzili, jak będzie wyglądał ich ślub, a teraz nawiązali do zakończonej relacji zwycięzców 9. edycji. Okazuje się, że wszyscy uczestnicy nie mieli wątpliwości, że związek Jarka i Zuzy nie przetrwa, a ich zachowanie po rozstaniu zniesmaczyło nie tylko widzów, ale również Rafała i Asię.

Każdy, kto tam był, tego się spodziewał, a szczególnie te osoby, które były do samego końca gdzieś — powiedział Rafał.

Tak, osoby, które widziały pewne sytuacje, których na przykład nie widzieli widzowie — dodała Asia.

Też im dobrze życzymy, życzyliśmy. Nie spodziewaliśmy się na pewno tego, że zaczną siebie gdzieś tam w Internecie obrzucać jakimiś screenami, bo to już jest trochę niefajne — zakończył uczestnik show.

To jednak nie wszystko! Rafał i Asia z "Love Island" nawiązali również do innych rozstań uczestników z ich edycji oraz zdradzili, jakie mają z nimi relacje. Koniecznie sprawdźcie nasz materiał powyżej!

A jeżeli chcecie zobaczyć całą rozmowę z byłymi Islanderami zostawiamy dla was link poniżej.

