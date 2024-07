1 z 7

30 maja ruszyły nagrania do nowego programu „#Supermodelka Plus Size”, który na antenie Polsatu pojawi się już jesienią! 52 dziewczyny wyłonione w precastingu „#Supermodelka Plus Size” stanęły przed jury, aby dowiedzieć się, czy mają szansę na międzynarodową karierę. Kogo Ewa Minge, Emil Biliński, Ewa Zakrzewska i Rafał Maślak będą chcieli zobaczyć w programie?

W domu modelek może zamieszkać jedynie 15 uczestniczek. Spośród tych, które zaprezentowały się przed jurorami, 30 musiało zmierzyć się z pierwszym zadaniem. Podczas tego zadania liczyła się osobowość i kreatywność, a rywalizacja była zacięta, bo tylko połowa dziewczyn mogła zostać w programie. Wśród kandydatek znalazły się m.in. bokserka, analityczka procesów finansowych czy kelnerka. Mama czwórki dzieci, singielka ze złamanym sercem i rozwódka po przejściach.

Podczas dwóch pierwszych, intensywnych dni castingowych, poznaliśmy ponad 50 kobiet z całej Polski, wybranych do tego etapu spośród przeszło tysiąca, które przesłały swoje zgłoszenia. Ile kandydatek, tyle różnych osobowości i życiowych historii. Są dziewczyny, które wzbudzają natychmiastową sympatię, ale musimy pamiętać, że szukamy takiej, która ma predyspozycje, by zostać supermodelką plus size i zrobić międzynarodową karierę. Liczą się ładne rysy twarzy, odpowiednie proporcje i jędrne ciało, ale też umiejętność pracy z innymi czy swoboda przed kamerą i aparatem - – mówi Ewa Zakrzewska, juror programu „#Supermodelka Plus Size” i jedna z pierwszych polskich modelek plus size.

Już po pierwszym dniu castingu miałem co najmniej trzy faworytki. Jedna z nich ma niesamowite predyspozycje do modelingu, druga – bardzo ciekawą osobowość, a trzecia jest bardzo fotogeniczna - mówi Emil Biliński, juror i fotograf.

Co skłoniło te dziewczyny do wzięcia udziału w programie? Na co liczą? Jakie mają marzenia? Z czym się zmagają? Show zadebiutuje na antenie Polsatu we wrześniu. Będziecie oglądać?

